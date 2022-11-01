مجلس النواب يشارك في جلسات الدورة الأولى للبرلمان الأفريقي في جنوب إفريقيا

أعلن مجلس النواب الليبي مشاركة أعضائه الدائمين في البرلمان الأفريقي، في أعمال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى للبرلمان الأفريقي السادس.

وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، شارك في الجلسة يوسف الفاخري وسالم قنان و السيدة أسماء الخوجة، وصالح قلمة وعبد القادر حسن.

وأشار البيان إلى أنه تم عرض ومناقشة تقرير مراجعة أداء أنشطة البرلمان الأفريقي و تم ايضاً عرض ومناقشة حول موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 202م، “بناء المرونة في مجال التغذية في القارة الأفريقية “.

وناقش الحضور موضوعات “تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم عرض ومناقشة حول حالة السلام والأمن في أفريقيا.

يذكر أن جلسات الدورة العادية الأولى للبرلمان الأفريقي السادس تتواصل في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا .