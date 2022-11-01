قزيط: الجزائر ستمنع أي قرارات ضد حكومة الدبيبة

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، أن الجزائر ستمنع أي قرارات ضد حكومة الدبيبة، خلال القمة العربية، كونها لا تزال داعمة لها.

وقال قزيط، في تصريحات صحفية ما طالب به وزير الخارجية المصري سامح شكري، بإبعاد حكومة الدبيبة عن إدارة المرحلة الانتقالية هو رأي ليبي وليس مصري، هذا الرأي موجود في الشارع الليبي ويتبناه مجلس النواب”.

وأضاف “من المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بحملة ضغوطات وحصار عربي ضد خارجية الدبيبة لكن هذا سيتم بعد انتهاء القمة وليس خلالها، فالصدام بين شكري والمنقوش لن يسبب فشل القمة العربية لأن الجزائر ستمنع حدوث ذلك”.

وتابع “العلاقة بين مصر وليبيا أكبر بكثير من مجرد مماحكات في فترة عارضة، والقمة العربية ليست حاسمة دائما في القضايا الشائكة لذا لن تكون هناك قرارات ملزمة للأطراف الليبية”.