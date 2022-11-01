هيئة البحث عن المفقودين: اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام بترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جديدة بالمكب العام بترهونة .

وبينت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر مكتبها الإعلامي أن فرق إدارة البحث عن الرفات تمكن من اكتشاف مقبرة جديدة وسوف تبدأ عمليات الانتشال غدا الأربعاء.

وكانت الهيئة أعلنت في بداية سبتمبر الماضي التعرف على 160 حالة عن طريق مختبرات الهيئة.

عرف على 5 حالات مجهولة الهوية ليصل عدد الحالات التي تم التعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة إلى 160 حالة.