الجرندي ونظيرة الجزائري يشددان على رفض كلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا

ليبيا – أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لقاء مع رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

الجانبان أبرزا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية أهمية مواصلة الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على التوصّل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار، تنهي الأزمة وتعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها.

وشدد الجانبين على رفض كلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا.

