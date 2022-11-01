يسري: تقديم التنازلات هي النقطة الأصعب أمام باثيلي

الوطن / رصد

قال الخبير السياسي، محمد يسري، إن خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، لم تتبلور بعد بما في ذلك كيفية جمع الليبيين على طاولة واحدة، رغم أنه ينادي دائما بحل الأزمة الليبية مثل سابقيه.

وأضاف يسري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن باتيلي يحتاج إلى فترة لفهم الأزمة بشكل أعمق وطبيعة هذه الأطراف وثوابتها الموقفية ونقاط الخلاف، لكنه حتى الآن يسير على خطى ستيفاني وليامز بشأن التأكيد على ثوابت الأمور مثل ضرورة اجتماع الأطراف الليبية وإقامة الانتخابات والحلول الليبية الليبية.

وأكد يسري، أن النقطة الأصعب التي ستواجه باتيلي هي الضغط لتقديم تنازلات من كل طرف للوصول إلى نقاط تلاقي واتفاق خاصة نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي عبر إقرار دستور يتماشى مع المرحلة وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحل مشكلة المليشيات والمرتزقة الأجانب والحكومتان المتوازيتان وشاغلي المناصب السيادية مثل محافظ المصرف المركزي.