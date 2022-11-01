العقوري يطالب النائب العام بالتحقيق في تجاوزات نجلاء المنقوش

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري النائب العام بالتحقيق في تجاوزات وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش ومحاسبتها.

وأبدى العقوري، في تصريحات صحفية أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية.

وأشار العقوري إلى أن المستوى المتردي انعكس سلباً على أداء خارجية الدبيبة على صعيد اختصاصاتها وتراكم الالتزامات المالية عليها .

وأوضح العقوري أن تقرير ديوان المحاسبة السابق توافق مع ملاحظات لجنة الخارجية حول أداء الوزارة و شغل حيزًا كبيرًا من التقرير.

وذكر العقوري أن تحقيقات النائب العام بخصوص التجاوزات في البعثات الدبلوماسية تبين حجم سوء إدارة الموارد المالية والتوسع في الإنفاق.

وأشار العقوري إلى أن هناك غياب في الشفافية حول المصروفات بما في ذلك السفارات والبعثات الدبلوماسية والتجاوز في التعيينات بدون معايير وضعف الإدارة بصفة عامة وغيرها من التجاوزات الجسيمة.

وقال العقوري إن سبب انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة هو رفضها للتعاون مع مجلس النواب، لافتًا إلى أنهم مستاءون من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة مما نتج عنها تعطل برامج للتعاون الدولي كانت ستعود بالفائدة على ليبيا.

ولفت العقوري إلى أن خارجية الدبيبة تعرقل منح التأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة في ليبيا بدون مبررات مقبولة، كما أنها تمنع البعثات الدبلوماسية من زيارة إقليم برقة.

واختتم العقوري حديثه بأن الوزارة أصبحت لا تمثل جميع الليبيين والصالح الوطني، داعيًا الأجهزة الرقابية لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال التحقيقات لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.