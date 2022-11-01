الشركة الليبية للحديد: ننفي حدوث انفجار جديد بمصانع الاختزال المباشر

أصدرت الشركة الليبية للحديد والصلب بيانًا لتفنيد ما يُثار من شائعات حول وقوع انفجار جديد بمصانع الاختزال المباشر.

وأوضحت الشركة في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، عدم صحة “ما يُثار من إشاعات حول حدوث انفجار أمس الإثنين بمصانع الاختزال المباشر”، مضيفة أنه “إذ تُفند إدارة الشركة هذه الشائعات، تنبه الجميع بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، وتطلب من الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة للأخبار”.

وكان حريق قد شب بمصنع الاختزال المباشر، بالشركة الليبية للحديد والصلب، بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى، و أدى إلى إصابة 6 من عمال الشركة بحروق متفاوتة الدرجة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات داخل مدينة مصراتة لتلقي العلاج.

وقالت الشركة إن المصابين هم (عمران مصطفى القاضي-رافندير شارما هندي الجنسية- علي أحمد شلغوم – محمد الطاهر إبراهيم نيجيري الجنسية)، فيما نُقل إلى مستشفى الحروق بطرابلس (أحمد سالم بن سعود – سالم أبوبكر الكولاص)، بحسب بيانها.