المنقوش تبحث مع مسؤولة أميركية «تثبيت الاستقرار» في ليبيا وجهود دعم الانتخابات

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي يائيل لامبرت، سُبل تعميق العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، فضلا عن «تثبيت الاستقرار في البلاد ودعم جهود الحل السياسي للوصول لإجراء انتخابات وطنية على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة».

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العربية في الدورة الـ31 المنعقدة في الجزائري يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتواجد المنقوش ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للمشاركة في هذه الاجتماع العربي الذي ينعقد لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وفق سلسلة تغريدات على حساب وزارة الخارجية بموقع «تويتر».

وأشارت المنقوش إلى «خطوات الحكومة في تجاه استعادة ليبيا لدورها ضمن المنظومة العربية والتي تمثلها جامعة الدول العربية». في حين أكدت يائيل «موقف بلادها الرافض للحل العسكري في ليبيا وعودتها لمربع الانقسام والحرب»، وعبرت عن «دعم الولايات المتحدة، لإجراء انتخابات في في ظروف مستقرة»، وفق البيان.

المنقوش: المنقوش تؤكد وجود خلاف عربي حول ليبيا

وفي وقت سابق، قالت المنقوش إن الملف الليبي من أكثر المسائل التي عليها خلاف في وجهات النظر بين الدول العربية، حيث يرى كل طرف الموضوع «من زاوية معينة».

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وأشارت في تصريح، إلى أهمية احترام الاختلاف، ومضت قائلة: «لا بُد أن تناقش الدول مشكلاتها وتحدياتها ومشاريعها بطريقة مباشرة دون أن تكون أي دولة وصية على أي دولة»، مشددة على ضرورة حل الليبيين مسائلهم بأنفسهم، وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لهم، وجددت التأكيد على رؤية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المتعلقة بالذهاب إلى انتخابات مباشرة، وإنهاء المراحل الانتقالية بهدف وصول ليبيا إلى بر الأمان.

الملف الليبي في البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب

وشهد اجتماع وزراء خارجية العرب، تباينًا في صياغة بنود مسودة البيان الختامي المقترح، خصوصًا ما تعلق بالتدخل التركي في الشأن الليبي، حيث اتفق على التعبير عن رفض التواجد الأجنبي، والدعوة إلى إخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا مع استعجال إجراء الانتخابات.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري، ونجلاء المنقوش خلال تحضيرات القمة العربية في الجزائر. وقال أبوزيد، في تصريح إلى جريدة «اليوم السابع» المصرية، إن ما اتفق عليه «يتسق تماما مع محددات الموقف المصري».

وأضاف أن «موقف وزير الخارجية سامح شكري كان قويًا وواضحًا خلال المناقشات، في مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة دورًا في إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير».

لقاء المنقوش في الجزائر مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي يائيل لامبرت، 1 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)

لقاء المنقوش في الجزائر مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي يائيل لامبرت، 1 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)