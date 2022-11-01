حراك “لم الشمل” يؤكد دعمه للحكومة الليبية برئاسة باشاغا

العنوان – بنغازي

أكد حراك “لم الشمل وتوحيد الصف الوطني” دعمه للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لتحقيق السلام والمصالحة.

وبحث باشاغا أمس الإثنين خلال لقائه عدد من المشايخ والحكماء والأعيان وقوى وطنية الوضع السياسي الراهن في البلاد، والسبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد الحاضرون على وحدة التراب الليبي والمساواة في الحقوق والواجبات، وضرورة الفصل بين السلطات، ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية.

وشددوا على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون والمطالبة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ورفض التدخل الاجنبي والتمسك بسيادة الوطن ووحدته.

واتفق الحاضرون على أن يضم الحراك جميع المكونات السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والأمنية، لدعم الحكومة الليبية التي اختارها مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وجدّد الحراك دعمه للحكومة الليبية وتقديمه استشارات ومقترحات، والعمل معها لتحقيق السلام والمصالحة.

وأبدى استعداده للتواصل الفعّال مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات، والتحضير لعقد ملتقى جامع بإحدى المدن الليبية لاستخلاص تجارب ورؤى واقعية تفضي إلى حل شامل للأزمة الليبية.