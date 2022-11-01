خلال لقائهم الكوني.. عمداء بلديات طرابلس يرحبون العمل بنظام المحافظات

الوطن|رصد

أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء ترحيبهم العمل بنظام المحافظات، وانشاء محافظة طرابلس، واعتبروا أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها.

وأكد العمداء خلال اللقاء الذي عقد بديوان بلدية طرابلس المركز، بأن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.

وأوضحوا أيضًا أن اعلان محافظة طرابلس هو نموذج لمشروع وطني، سيكون له الاثر البالغ لمساهمته في استقرار ليبيا بتطبيقه في كل مناطق ليبيا، مناشدين عمداء بلديات ليبيا ان يحذو حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميته، وما سيحققه من استقرار وتنمية مكانية من خلال الميزانية التي ستخصص لكل محافظة للقيام بالمهام الموكلة لها دون الرجوع لرئاسة الحكومة التي ستتفرغ لإنجاز السياسة العامة للدولة.

من جهته، أشاد الكوني بنسبة الوعي والنضج الفكري، وبعد نظر العمداء الذي يصب في مصلحة بلدياتهم بتوفير الامكانيات التي تؤهلها القيام بمهامها خدمة للمواطنين في عديد المجالات، وفسح المجال للحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة أمور الدولة.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي بأن رؤيته عودة للعمل بنظام المحافظات، هو الانجع خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار وتجاوز الصراعات على العاصمة التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، الامر الذي سيمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية.

هذا وأعلن الكوني استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم.