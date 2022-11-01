أبو الغيط: توجد أطراف كثيرة ليس من مصلحتها تسوية الأزمة الليبية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الأزمة الليبية تتلخص في ثلاثية المليشيات والثروة والتدخلات الأجنبية.

وقال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية: “عندما سقطت السلطة في ليبيا ضعفت الدولة المركزية وظهر مفهوم جديد للأمن وهو مليشيات خاصة لكل مدينة، يقودها أمراء حرب في دولة تنتج يوميا 1.2 مليون برميل نفط”.

وأضاف “دولة فيها هذا القدر من الفوضى وهذا القدر من الثروة؛ حيث يوزع البنك المركزي الأموال على كل حكومة ومنها توزع على كل أمير حرب”.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية “بهذا المنطق فإن أطرافا كثيرة ليس من مصلحتها إيجاد تسوية للأزمة”.