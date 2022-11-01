عمداء بلديات طرابلس الكبرى يرحبون بالعمل بنظام المحافظات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء ترحيبهم العمل بنظام المحافظات، وإنشاء محافظة طرابلس.

واعتبر عمداء بلديات طرابلس الكبرى بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها .

وأكد عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان بلدية طرابلس عمداء البلديات أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم .

وبين عمداء بلديات طرابلس الكبرى أن إعلان محافظة طرابلس هو نموذج لمشروع وطني، سيكون له الأثر البالغ لمساهمته في استقرار ليبيا بتطبيقه في كل مناطق ليبيا.

وناشد عمداء بلديات طرابلس الكبرى بلديات ليبيا أن يحذو حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميته، وماسيحققه من استقرار وتنمية مكانية من خلال الميزانية التي ستخصص لكل محافظة للقيام بالمهام الموكلة لها دون الرجوع لرئاسة الحكومة التي ستتفرغ لإنجاز السياسة العامة للدولة.

وأشاد الكوني بنسبة الوعي، والنضج الفكري، وبعد نظر العمداء الذي يصب في مصلحة بلدياتهم بتوفير الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها خدمة للمواطنين في عديد المجالات، وفسح المجال للحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة أمور الدولة.

وأكد الكوني أن رؤيته عودة للعمل بنظام المحافظات، هو الأنجع خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار وتجاوز الصراعات على العاصمة التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، الأمر الذي سيمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية.

وأعلن الكوني استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم .