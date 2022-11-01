عمداء بلديات طرابلس يرحبون بنظام المحافظات وإنشاء محافظة طرابلس

العنوان – طرابلس

أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى اليوم الثلاثاء، ترحيبهم بالعمل بنظام المحافظات، وإنشاء محافظة طرابلس.

واعتبر العمداء خلال لقائهم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها.

وأكد عمداء بلديات طرابلس أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.

وأوضحوا خلال اللقاء الذي عقد بديوان بلدية طرابلس المركز أن إعلان محافظة طرابلس هو نموذج لمشروع وطني، سيكون له الأثر البالغ لمساهمته في استقرار ليبيا بتطبيقه في كل مناطق ليبيا.

وناشد العمداء، عمداء بلديات ليبيا أن يحذو حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات نظرا لأهميته، وماسيحققه من استقرار وتنمية مكانية من خلال الميزانية التي ستخصص لكل محافظة للقيام بالمهام الموكلة لها دون الرجوع لرئاسة الحكومة التي ستتفرغ لإنجاز السياسة العامة للدولة.

بدوره أشاد الكوني بنسبة الوعي، والنضج الفكري، وبعد نظر العمداء الذي يصب في مصلحة بلدياتهم بتوفير الإمكانيات التي تؤهلها القيام بمهامها خدمة للمواطنين في عديد المجالات، وفسح المجال للحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة أمور الدولة.

وأكد بأن رؤيته عودة للعمل بنظام المحافظات، هو الأنجع خلال هذه المرحلة لمساهمته في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار وتجاوز الصراعات على العاصمة التي عانت طيلة العقد الماضي من تداعياتها، الأمر الذي سيمهد الطريق لبناء دولة المؤسسات النموذجية.

وأعلن النائب استمراره في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات، واختصاصاتها، لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم.