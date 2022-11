ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن التحقيقات في وقائع الفساد التي أعلنتها النيابة العامة التي شملت عدة قطاعات، سواء التعليم والصحة والثقافة وغيرها، حيث جرى استدعاء عدد من المتهمين، وحبسهم احتياطيًا بتهم الفساد والإهمال، لكن جرى في النهاية إطلاق سراحهم.

افحيمة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” استغرب من عدم توضيح التفاصيل الكافية حول تلك التحقيقات، وكيف كانت الإجراءات، والنتائج التي وصلت إليها، وكل ما حدث أن عددًا من المسؤولين جرى إيقافهم لفترة ثم تركوا، وعاد بعضهم بالفعل لممارسة مسؤولياتهم، دون توضيح لما حدث، وعقب هذه القضايا مهمة وتتعلق بنهب أموال الليبيين، ولا بد من كشف ملابساتها.

Shares

The post افحيمة يطالب بالكشف عن ملابسات التحقيقات في وقائع الفساد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية