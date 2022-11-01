بوقعيقيص: الحياد يستلزم ألا يكون المترشح للرئاسة ضمن الحكومة التي تهيئ للانتخابات

أكدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن الانتخابات بحاجة ماسة إلى مناخ ملائم وأمن توفره حكومة محايدة وهذا الحياد يستلزم ألا يكون المترشح للرئاسة ضمن الحكومة التي تهيئ للانتخابات.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يدعو قرار مجلس الأمن رقم 2556 بشأن ليبيا إلى انتخابات تقوم على قاعدة دستورية وتشريعات انتخابية متوافق عليها”.

وأضافت “من المعلوم أن الانتخابات بحاجة ماسة إلى مناخ ملائم وأمن توفره حكومة محايدة وهذا الحياد يستلزم ألا يكون المترشح للرئاسة ضمن الحكومة التي تهيئ للانتخابات”.

وتابعت “إذا كان المترشح للرئاسة ضمن الحكومة التي تهيئ للانتخابات سنكون أمام تعارض مصالح لا تقره الشفافية ولا النزاهة التي يدعو اليها وبشدة القرار المذكور وعلى مجلس الأمن أن يكون في مستوى قراراته”.