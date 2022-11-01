باشاغا يؤكد للمبعوث الفرنسي ضرورة الوصول لقاعدة دستورية للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” على ضرورة الوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة.

وبينت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن باشاغا أكد خلال اللقاء “ضرورة استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع رغبة الليبيين”.

وفي سياق منفصل أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا الاستقرار والمصالحة في ليبيا واستكمال القاعدة الدستورية، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.