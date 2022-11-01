المنقوش تعقد لقاءً ثنائياً مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، لقاءاً ثنائياً مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “يائيل لامبرت” في العاصمة الجزائرية على هامش أعمال القمة العربية في دورتها الـ 31.

وبحثت المنقوش مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سُبل تعميق العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، وذلك وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

واستعرض اللقاء التطورات السياسية في ليبيا وجهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لتثبيت الاستقرار في البلاد ودعم جهود الحل السياسي في ليبيا، للوصول لإجراء انتخابات وطنية على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

كما أشارت المنقوش لخطوات الحكومة في اتجاه استعادة ليبيا لدورها ضمن المنظومة العربية التي تمثلها جامعة الدول العربية.

ومن جهتها أكدت “يائيل لامبرت” موقف بلادها الرافض للحل العسكري في ليبيا وعودتها لمربع الانقسام والحرب، كما عبرت عن دعم الولايات المتحدة؛ لإجراء انتخابات في ليبيا تكون في ظروف مستقرة.

وفي الختام شدد اللقاء على أهمية الدور العربي الذي تمثله جامعة الدول العربية في رعاية جهود تثبيت السلام في ليبيا.