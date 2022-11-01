تخريج الدفعة الأولى من منتسبي معهد تدريب الشرطة سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

أُقيم بِمدينة سرت حفل تخريج الدفعة الأولى من أفراد الشرطة لِعدد (535) مِن معهد تَدريب الشرطة سرت.

وحضر الحفل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وَوزير الداخلية بِالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة وَعدد مِن وُزراء الحكومة الليبية، وَالقيادات الأمنية وَبعض الضباط مِن مُختلف مكونات وَزارة الداخلية، وَالمسؤولين بِالمُوسسات العسكرية وَأهالي الخريجين.

وَأكد باشاغا دعمه لِوَزارة الداخلية باِعتبارها العمود الفقري لِبناء ليبيا وَأثني على المجهُودات التي بذلها كافة القائمين لإنجاح هذه الدورة التَدريبية مِن أجل تَخريج وَتأهيل دفعة تخدم وَتُلبي طموحات هذا الشعب فِي أن يعيش في سلام وطمأنينة.

وَتخلل الحفل عروض لِكرَاديس الخريجين وَاِستعراض لوحات فنية تظهر التدريبات التي تلقاها المُتدربين خلِال فترة التدريب.