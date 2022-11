وهيبة: المشكلة السياسية حلها يجب أن يكون على يد الليبيين أنفسهم وبقيادتهم

ليبيا – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن المجلس الرئاسي رحب بقرار مجلس الأمن كونه يمثل علامة على وجود إجماع دولي تجاه الملف الليبي وتجاه ملف المصالحة تحديدًا بقيادة المجلس الرئاسي.

وهيبة أشارت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المجلس الرئاسي أثبت حرصه على التوازن والحياد في علاقاته وتعامله مع كل الأطراف الليبية، وذلك لصالح نجاح ملف المصالحة وللنأي به عن أي تجاذبات سياسية.

ولفتت إلى أن الشهر القادم سيكون هناك مؤتمر مصالحة في ليبيا، يشارك فيه ممثلون عن أطياف مختلفة يمثلون فئات متضررة من كل النزاعات السابقة ومن كل مناطق ليبيا.

ونوّهت إلى أنه بالتوازي مع مؤتمر المصالحة هناك عمل متواصل للجنة من القانونيين وغيرهم على مسودة مشروع العدالة الانتقالية.

وأكدت أن الملكية المحلية ومشاركة كل الفئات هي الضامن لنجاح المصالحة واستدامتها، فهي مشروع مجتمعي وليس سياسيًا، ولذا حرص الرئاسي على الشمولية فيه.

أما فيما يتعلق بالقمة العربية، فأعربت عن أملها بأن تخرج القمة بموقف عربي موحد يدعم ويواكب تطلعات الشعب الليبي من دعمٍ للانتخابات الليبية، ودعم لوحدة ليبيا وسيادتها بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وشددت على أن مشاركة ليبيا ورئيس المجلس الرئاسي تركز على دعم المسار الانتخابي والمصالحة.

وأفادت أن جمع القادة العرب من جديد وتباحثهم والسعي لتقليل التباينات والانقسامات في المواقف وزيادة التضامن العربي بحد ذاته هو خطوة إيجابية.

وبشأن السلطة التنفيذية قالت: إن مسألة الحكومة في ليبيا هي جزء من المشكل السياسي، ولكن لا يجب أن تلهي الجميع عن المشكلة الأساسية والأهم وهي عدم حسم المسار الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات وتوفير الظروف لنجاحها.

كما رأت أن المشكلة السياسية حلها يجب أن يكون على يد الليبيين أنفسهم وبقيادتهم، مشيرةً إلى أن المجلس الرئاسي حريص في هذه المرحلة على بناء علاقات قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح ليبيا، مع كل الدول خاصة دول الجوار.

وفي الختام بيّنت أنه على مستوى الرئاسة المجلس الرئاسي تجمعه علاقة متينة بالرئاسة المصرية ورئاسات كل دول الجوار الليبي.

