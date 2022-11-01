المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “التدخلات الخارجية عائق أمام تسوية القضية الليبية”

الوطن|رصد

أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم جمهورية مصر العربية، أن القمة العربية تكتسب أهمية كبيرة في ظل تحديات كبيرة تواجه الدول العربية.

وأكد راضي أن القمة العربية ستناقش قضية الطاقة وإمدادات سلاسل الغذاء والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد العربية.

وتابع المتحدث الرسمي أن التدخلات الخارجية تمثل عائقًا لكافة الجهود الخاصة بتسوية القضية الليبية، كما كانت سببا في تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.