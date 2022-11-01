الأرصاد: طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا والدرجة القصوى 31

قال المركز الوطني للأرصاد الليبية إن الطقس سيبقى مستقر على اغلب مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة معتدلة أثناء النهار و تميل للانخفاض ليلا.

وأضاف المركز في نشرته اليومية، أن درجات الحرارة، في الصباح الباكر فتسجل الحرارة القصوى مابين (23-28)مْ، ولاتتجاوز (21 )مْ على مناطق الجبل الاخضر، مع احتمال ظهور ضباب اخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق الممتدة من بنغازي الى الجبل الاخضر.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب خاصة على مناطق الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي يتخللها احيانا سقوط امطار متفرقة من حين إلى أخر.