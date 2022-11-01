الغنوشي: أهنىء الرئيس تبون بذكرى ثورة التحرير وأنوه بدور الجزائر الرائد

قدم رئيس حركة النهضة “الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس” راشد الغنوشي، التهنئة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وقال “الغنوشي”، وفق ما نشره عبر صفحته بفيسبوك، “في الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية المهيبة التي انطلقت استجابة لبيان غرة نوفمبر 1954، في إرادة ثابتة لدحر الاستعمار وفرض الاستقلال والحرية، والتي ارتقى خلالها أكثر من مليون ونصف شهيد جزائري، نترحم على أرواح الشهداء الأبرار”.

وذكر رئيس حركة النهضة الإخوانية، “نتقدم بالتهاني الخالصة للشعب الجزائري الشقيق وللرئيس عبد المجيد تبون، مضيفا “بهذه المناسبة لا يفوتنا التنويه بالدور الجزائري الرائد في محاولة جمع الصف العربي والفلسطيني، ونتمنى للجزائر مزيدا من الرقي والازدهار”.