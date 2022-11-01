سالم ارحومة.. طبيب ليبي يجسد قصة نجاح زراعة الأعضاء بالخارج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2022

جسد الطبيب الليبي د. سالم ارحومة قصة نجاح في الخارج بعد انتصار حملة الطفل ماكس لتغيير قانون زراعة الأعضاء ببريطانيا ونجاح الطبيب الليبي في زراعة قلب للطفل ماكس.

أسرة ماكس عبرت بحسب شبكة “بي بي سي” عن امتنانها للطبيب الليبي فرغم مرور سنوات على إجراء العملية لماكس جونسون لازال يحفظ الجميل حيث زار رفقة والدته المستشفي الجامعي بمانشستر عندما علموا بوجود الطبيب ارحومة فيه.

وقال الطبيب بعد علم ماكس بوجودي في زيارة للمستشفي الذي قضيت فيه قرابة عشر سنوات كمستشار يأتي اليوم ليهدي الي كتاب (القلب الذهبي) وهو أحد مرضاي الذي اشتهر صيته في كل أنحاء بريطانيا، ماكس تم تشخيصه مبكرا في اعتلال عضلة القلب وبعد إحالته للعلاج المتقدم تحصل على متبرع وتم زراعة القلب له بعد معاناته مع المرض.

وأخذت عائلة ماكس العزم على رفع قضية تغيير قانون زرع الأعضاء بحملة كبيرة مع الجمعية البريطانية للقلب وتمكنوا من الحصول على موافقة البرلمان وتغيير القانون ليسمي باسم ماكس إلا أن ماكس والعائلة أصروا على تسمية قانون ( ماكس & كيارا).

وكيارا هي الطفلة التي تحصل ماكس على تبرع قلبها بعد وفاتها إثر حادث أليم والتي انقذت أربع حالات من أعضائها للكبد والبنكرياس والكلي

ويضيف الطبيب أن العائلة اتصلت به لأخذ الأذن لهم بالإشادة والإشارة والشكر والعرفان ونشر الاسم والصورة له في كتابهم الذي تسلم نسخته الأولى.

الطبيب قال إن شعورا غريبا انتابه وهو يرى في طيات الكتاب تعبيرهم عن الامتنان رغم أنه كان يؤدي واجبه كما ازداد تأثره وهو يرى ماكس يزورعائلة كيارا بعد تكلل عمليته وزراعة القلب بنجاح ليعبرعن امتنانه فيما يقوم والد كيارا بالاستماع بالسماعة إلى نبضات قلب ابنته التي جلبت الحياة من جديد لماكس وثلاث أطفال أخرين بعد وفاتها.