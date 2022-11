الغويل: صالح والمشري يسوقون لمشروع مع الدول الغربية لاختيار حكومة ومجلس رئاسي جديد

ليبيا – زعم الباحث الأمريكي حافظ الغويل أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري يسوقون لمشروع مع الدول الغربية بالإضافة إلى مصر وتركيا، وعلى أساسه يعلن المبعوث الجديد عبد الله باتيلي عن دعوة لجنة الحوار “سيئة السمعة” بعد تقليصها من 75 إلى 40 عضوًا فقط، لاختيار حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد يكون المشري فيه رئيس وزراء وعقيلة رئيسًا للمجلس الرئاسي.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “المشري وصالح سيختارون 28 شخصًا في هذه المجموعة (14 من البرلمان يختارهم صالح و14 من مجلس الدولة يختارهم المشري)، والباقون تختارهم الأمم المتحدة بموافقة المشري وصالح”.

