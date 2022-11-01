الحامي: لم يتبقى إلا مادتين محل خلاف بين أعضاء مجلس الدولة

الوطن / رصد

أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، رفع المجلس لجلسته المنعقدة الثلاثاء والمقررة لمناقشة بنود القاعدة الدستورية إلى الأربعاء لاستكمال المشاورات، لافتة إلى أنه لم يتبق إلا مادتان عالقتان محل خلاف لم يحسم النقاش حولهما بعد.

وأوضحت الحامي في تصريح صحافي أن من بين مادتي الخلاف المتعلقة بالسلطة التشريعية وبعدد أعضاء مجلسي النواب والأمة، فهل سيتم الاختيار وفق الأقاليم الثلاثة أم حسب الكثافة السكانية، والأخرى خاصة بشروط الترشح للرئاسة والمتعلقة بالجنسية والعسكريين.

وأشارت الحامي إلى أن جلسة الأربعاء باعتبارها معلقة ستعقد بمن حضر من الأعضاء، لافتة إلى أنه في حال تم الفراغ من مناقشة بنود القاعدة الدستورية سيتم استعراض بند تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية ومن تم الانتقال إلى البند الثالث وهو مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.