المريمي: نحتاج من الدول العربية الاهتمام بالملف الليبي

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أنه “نتطلع من رؤساء الدول العربية، مساعدة ليبيا في حل القضايا والمشاكل التي تواجهها”.

وقال المريمي، في تصريح صحفي، إنه “نتمنى مساعدة هذه الدول في إرجاع ليبيا إلى مصاف الدول المستقرة لتسهم في السلم والاقتصاد الدولي”.

وتابع؛ “نأمل دعمنا في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحل المليشيات المسلحة، وجمع السلاح”.

وختم موضحًا؛ “نحتاج من الدول العربية، الاهتمام بالملف الليبي، فالعرب قوة اقتصادية كبيرة ولهم قواسم مشتركة تمكنهم من حل مشاكلهم وأبرزها القضية الليبية”.