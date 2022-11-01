ليبيا الان

المريمي: نحتاج من الدول العربية الاهتمام بالملف الليبي

تم النشر منذُ 49 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أنه “نتطلع من رؤساء الدول العربية، مساعدة ليبيا في حل القضايا والمشاكل التي تواجهها”.

وقال المريمي، في تصريح صحفي، إنه “نتمنى مساعدة هذه الدول في إرجاع ليبيا إلى مصاف الدول المستقرة لتسهم في السلم والاقتصاد الدولي”.

وتابع؛ “نأمل دعمنا في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحل المليشيات المسلحة، وجمع السلاح”.

وختم موضحًا؛ “نحتاج من الدول العربية، الاهتمام بالملف الليبي، فالعرب قوة اقتصادية كبيرة ولهم قواسم مشتركة تمكنهم من حل مشاكلهم وأبرزها القضية الليبية”.

الوسوم

المريمي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك