المنقوش ومسؤولة بالخارجية الأمريكية تبحثان تطورات الوضع في ليبيا

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بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لامبرت، آخر التطورات السياسية في ليبيا.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العربية المقامة بالعاصمة الجزائر.

وتناولت المباحثات الاستقرار في البلاد ودعم جهود الحل السياسي في، للوصول لإجراء انتخابات وطنية على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

وذكرت الخارجية، أن المنقوش أشارت إلى خطوات حكومة الوحدة في اتجاه استعادة ليبيا لدورها ضمن المنظومة العربية التي تمثلها جامعة الدول العربية.

وقالت الخارجية، إن المسؤولة الأمريكية أكدت موقف بلادها الرافض للحل العسكري في ليبيا وعودتها لمربع الانقسام والحرب، كما عبرت عن دعم الولايات المتحدة؛ لإجراء انتخابات في ليبيا تكون في ظروف مستقرة.