الجزائر – تنطلق اليوم الثلاثاء القمة العربية بالجزائر تحت شعار “لم الشمل” بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وهي تتميز بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.

وإذا استعرضنا القمم العربية التي انعقدت في العقدين الماضيين، نجد تفاوتا ملحوظا في مشاركة الزعماء والقادة العرب بين دورة وأخرى، تبعا للظروف المحلية والإقليمية وما إلى ذلك من أسباب.

كما نرصد بشكل دوري مقاطعة بعض الدول لهذه القمة أو تلك، لأسباب متنوعة الأمر الذي نجحت في تجنبه الجزائر، الدولة المنظمة للدورة الـ31 الحالية للقمة العربية.

وتشير بيانات القمم العربية السابقة على مدى عشرين عاما أن القمم التي شهدت أكبر حضور، جرت بمشاركة 17 زعيما وقائدا عربيا، وكان ذلك في القمتين التاليتين:

– قمة الرياض، مارس 2007، جرت بمشاركة 17 زعيما عربيا. – قمة الدوحة، مارس 2009، حضرها 17 زعيما وقائدا عربيا.

تليهما 3 قمم عربية انعقدت بمشاركة 15 من الملوك والرؤساء العرب وهي:

– قمة سرت بليبيا، أكتوبر 2010، عقدت بمشاركة 15 زعيما. – قمة شرم الشيخ، مارس 2015، وعقدت بمشاركة 15 زعيما عربيا وقائدا عربيا. – قمة عَمّان، مارس 2017، وشارك فيها 15 زعيما.

وسجلت قمة القاهرة الطارئة التي انعقدت في أكتوبر 2000 مشاركة 14 رئيسا وملكا وأميرا عربيا.

كما تظهر البيانات مشاركة 13 زعيما وقائدا عربيا في 3 قمم عربية هي: – قمة تونس في مايو 2004، وانعقدت بمشاركة 13 زعيما عربيا. – قمة الجزائر في مارس 2005، وحضرها 13 قائدا وزعيما عربيا. – قمة الكويت في مارس 2014 وشهدت مشاركة 13 زعيما عربيا من الملوك والأمراء والرؤساء العرب.

وشهدت 3 قمم عربية مشاركة 11 زعيما عربيا وهي:

– قمة شرم الشيخ في مارس 2003 ، وجرت بحضور 11 زعيما عربيا. – قمة الخرطوم في مارس 2006، بحضور 11 قائدا عربيا. – قمة دمشق في عام 2008، بمشاركة 11 زعيما عربيا،

وانعقدت قمتان بحضور 9 قادة عرب وهي:

– قمة بيروت في مارس 2002، وحضرها 9 رؤساء وقادة عرب. – قمة بغداد في مارس 2012 وحضرها 9 قادة عرب

وفي المرتبة الأخيرة، التأمت القمة العربية التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 25 يوليو 2016، وحضرها أقل عدد من القادة والزعماء العرب، وكان عددهم 7.

المصدر: RT

Shares

The post خلال 20 عاما.. أي القمم العربية حشدت أكبر عدد من القادة العرب وأيها الأقل؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية