ترحيب عمداء بلديات طرابلس الكبرى بما طرحه النائب موسى الكوني بشأن عودة العمل بنظام المحافظات وإنشاء محافظة طرابلس

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- أعلن عمداء بلديات طرابلس الكبرى خلال لقائهم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الثلاثاء، ترحيبهم العمل بنظام المحافظات وإنشاء محافظة طرابلس.

وأشاد النائب موسى الكوني خلال هذا اللقاء الذي عقد بديوان بلدية طرابلس المركز، بالوعي والنضج الفكري لعمداء البلديات، وبعد النظر لمصلحة بلدياتهم بتوفير الإمكانيات التي تؤهلها القيام بمهامها خدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وإفساح المجال للحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة أمور الدولة.

وأكد عمداء البلديات بأن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.

ودعا المشاركون عمداء البلديات بكل ليبيا أن يحذو حذو طرابلس بعودة العمل بنظام المحافظات، نظرًا لأهميته وما سيحققه من استقرار وتنمية مكانية.

وأكد النائب موسى الكوني في ختام اللقاء، حرصه على الاستمرار في عقد الجلسات الحوارية مع رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية في المناطق، لعرض رؤيته للتعريف بنظام المحافظات واختصاصاتها، لإنشاء محافظات نموذجية وفق المعايير المعمول بها في كل دول العالم. (وال)

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