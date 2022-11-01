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النويري: نؤكّد على ضرورة إيجاد قاعدة دستورية في أقرب وقت ممكن

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ‎‏” فوزي النويري “عددًا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدّة قضايا وعلى رأسها القاعدة الدستورية.

وأكّد النويري في اجتماعه الحاصل يوم الثلاثاء في ‏مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية و إقرارها ‏في أقرب وقت ممكن، مقترحًا في الاجتماع حلولًا للأزمة ‏السياسية، ومدى إمكانية تنفيذها‎.

وناقش النويري مع أعضاء مجلس النواب ‏الاستحقاق الانتخابي، وقانون ‏الانتخابات، وتحديد موعد لإجرائها، ومشروع الدستور، وكيفية إنهاء ‏المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة ‏والظروف التي تمر بها البلاد.‏

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الوطن الليبية

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