النويري: نؤكّد على ضرورة إيجاد قاعدة دستورية في أقرب وقت ممكن

الوطن / رصد
التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ” فوزي النويري “عددًا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدّة قضايا وعلى رأسها القاعدة الدستورية.
وأكّد النويري في اجتماعه الحاصل يوم الثلاثاء في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية و إقرارها في أقرب وقت ممكن، مقترحًا في الاجتماع حلولًا للأزمة السياسية، ومدى إمكانية تنفيذها.
وناقش النويري مع أعضاء مجلس النواب الاستحقاق الانتخابي، وقانون الانتخابات، وتحديد موعد لإجرائها، ومشروع الدستور، وكيفية إنهاء المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد.
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