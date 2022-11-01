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مجلس الدولة يعلن استكمال التصويت على القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، استكمال المجلس التصويت على القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أنه سيتكمل غدا مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.

وقال المكتب: ” وتم خلال الجلسة استكمال التصويت على القاعدة الدستورية، وقد علقت الجلسة على أن تستأنَف يوم غدٍ الأربعاء لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة لمناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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