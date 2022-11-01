بن قدارة: نعمل على الحد من الانبعاثات الضارة للمحافظة على بيئة ليبيا

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، التزام المؤسسة بالعمل على الحد من الانبعاثات الضارة من أجل الحفاظعلى البيئة ولبناء مستقبل أكثر استدامة.

وجاء ذلك خلال كلمته في حلقة نقاش، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر “أديبك 2022″ المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركةقادة صناعة الطاقة في العالم.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن بن قدارة تحدث خلال مشاركته عن الإمكانات الهائلةالتي تمتلكها ليبيا للانطلاق في مجال الطاقة المتجددة.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية ومع الشركاء الأجانب لتطوير عمليات القطاع بالتركيز على مجالات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز.

وقال بن قدارة في تصريحات صحفية “المؤسسة تدرس فكرة مشروع خط أنابيب غاز للربط مع اليونان، وآخر لمدينة دمياط المصرية، يضافان إلى الخط الراهن الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا“.

وأضاف بن قدارة، أن إنتاج ليبيا من الغاز يصل إلى ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز، ويستهلك أغلبه محليًا، مشيرًا إلى أن احتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب.