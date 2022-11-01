ضبط متهم في جريمة قتل العام 2016

أعلن مكتب البحث الجنائي طرابلس، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم في جريمة قتل سنة 2016 بمدينة بني وليد.

وأوضح بيان نشرته صفحة مديرية أمن طرابلس على «فيسبوك» بأن عناصر البحث الجنائي، ألقوا القبض على المتهم «أ.ش.ف.غ»، المطلوب في قضية قتل المواطن «ح.ف.س» والصادر بشأنه أمر قبض للنيابة بني وليد منذ 6 سنوات.

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يذكر أن مكتب البحث الجنائي يقوم بتنفيذ خطة أمنية لضبط المطلوبين وأصحاب السوابق الجنائية، مما صدرت بشأنهم أوامر قبض وتعميمات سواء من داخل العاصمة أو خارجها.