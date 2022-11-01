المشير حفتر يحظى باستقبال شعبي حافل في هون

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حظي، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، باستقبال شعبي كبير من مشايخ وأعيان وأهالي مدن منطقة الجفرة، خلال الزيارة إلى مدينة هون.

وأجرى حفتر، أمس الإثنين، زيارة إلى هون، حيث أكد على ضرورة تمسك الشعب الليبي بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية لحل الأزمة في البلاد.

وطالب حفتر، بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرًا إلى أن “في حال فشل جميع المساعي السلمية في ذلك، فإن الليبيين سيخوضون معركة فاصلة من أجل تحرير بلادهم”.

وأكد حفتر، أن “الوقت ليس في صالح أطراف تسعى لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة”.

كما أكد أن المشهد الليبي “أصبح يختلف عمّا كان عليه ويشهد حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير الجذري”.

وقال، “إن التجارب أثبتت أن أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها”.

وأضاف، “سنتحرك انسجاما مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة”.

وأكد أن القيادة العامة تقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة.