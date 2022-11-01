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المزوغي: لجنة الشركات المتعثرة ستسدد رواتب موظفي الشركات خلال 10 أيام

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال وكيل وزارة العمل وعضو لجنة الشركات المتعثرة، حسام المزوغي، إنّه تم تشكيل لجنة مهمّتها تقسيم المبلغ المخصص من الحكومة وقدره 50 مليون دينار على العاملين بالشركات المتعثرة.

وأضاف المزوغي، في تصرحيات صحفية، أنّه سيتم سداد رواتب موظفي الشركات المتعثرة عن الشهور الأربعة الماضية في غضون عشرة أيام، مشيرًا إلى أنّ اللجنة بصدد حل إشكالية الديون القائمة على شركات المجموعة التي ستحال للتقاعد، فيما سيتم سداد القيم المستحقة للموظفين، وستحال لصندوق الضمان الاجتماعي لمباشرة صرفها.

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الشركات المتعثرة حسام المزوغي سداد رواتب ليبيا

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الوطن الليبية

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