أبوالغيط: ليبيا ضعفت بعد رحيل القذافي و”أمراء الحرب” وراء الخراب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه بعد رحيل العقيد معمر القذافي ضعفت الدولة الليبية والحكم المركزي، وانبثق نظام مفهوم جديد للأمن هو أن كل مدينة قامت بعمل ميليشيات خاصة بها، وهذه الميليشيات يقودها ما يسمى في الوصف السياسي بـ “أمراء الحرب”.

ووصف أبو الغيط، خلال لقائه عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، تابعته “السبق”، ليبيا بـ “الدولة الغنية”، قائلاً: “إذا فكرنا فلسفيًا فنحن أول مرة نشهد حدث أن دولة فيها هذا القدر من الفوضى، وهذا القدر من الثروة، وهذا القدر من توزيع الثروة على الجميع، بمعنى أن البنك المركزي الليبي يسدد أموال الحكومة والحكومة تسدد أموالًا لكل أمير حرب، وكل مدينة، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فهناك أشخاص كثيرون ليس من مصلحتهم التسوية”.