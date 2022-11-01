بن قدارة: ملتزمون بالعمل على الحد من الانبعاثات الضارة للبيئة 

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، التزام المؤسسة بالعمل على الحد من الانبعاثات الضارة من أجل الحفاظ على البيئة ولبناء مستقبل أكثر استدامة.

جاء تأكيد بن قدارة خلال كلمته في حلقة نقاش، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مؤتمر «أديبك 2022» المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة قادة صناعة الطاقة في العالم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن بن قدارة تحدث خلال مشاركته عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها ليبيا للانطلاق في مجال الطاقة المتجددة.