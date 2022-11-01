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النويري وعددًا من النواب يستعرضون الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية التي تمر بها البلاد

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- استعرض النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع عددٍ من الأعضاء الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية التي تمر بها البلاد وإمكانية تنفيذها.
وبحث اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، عددًا من القضايا الرئيسية في مقدمتها القاعدة الدستورية، والتأكيد على ضرورة إنجازها وإقرارها ‏في أقرب وقت ممكن.
كما تم مناقشة الاستحقاق الانتخابي، وقانون ‏الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها، إضافة إلى مشروع الدستور وكيفية إنهاء ‏المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة ‏والظروف الراهنة للبلاد.‏ (وال)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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