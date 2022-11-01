ساطي: الجيش الذي ضحى لا يمكن أن يقف متفرجاً على تلاعب الساسة

الوطن|رصد

اعتبر الناشط المدني الليبي مروان ساطي، أن تصريحات المشير حفتر حول التلويح بخوص معركة فاصلة، تحمل في طياتها رسالة للساسة الليبيين، مفادها أن الجيش موجود وسيتدخل في أي لحظة.

ورأى ساطي في تصريحات صحفية، أن الجيش الذي ضحى كثيرا، لا يمكنه الوقوف في هذه المرحلة متفرّجًا على الشعب الليبي الذي يتلاعب به السياسيون كل حسب ميوله، وفق تعبيره.

ونوّه الناشط الليبي إلى الاستعراض الذي أجراه الجيش قبل أسبوع في مدينة سبها جنوبي البلاد، مؤكدًا أنه يأتي في “إطار استعراض القوة”، وكرسالة واضحة للأطراف المتصارعة على السلطة، مفادها أن الجيش موجود وهذه هي قوته.