“عمل الدبيبة”: 4 شهور رواتب لموظفي الشركات المتعثرة قريباً

بشر وكيل وزارة العمل بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية وعضو لجنة الشركات المتعثرة حسام المزوغي، موظفي الشركات المتعثرة بأن “سداد رواتبهم عن أربعة أشهر سيجري في غضون عشرة أيام”.

وقال المزوغي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إننا “شكلنا لجنة تختص بتقسيم المبلغ المخصص من الحكومة وقدره 50 مليون دينار على العاملين بالشركات المتعثرة”.

وأوضح أن “المجموعة التي ستحال للتقاعد بصدد حل إشكالية الديون القائمة على شركاتهم، وسداد القيم المستحقة للموظفين ستحال لصندوق الضمان الاجتماعي لمباشرة صرفها”.