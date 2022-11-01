صندوق النقد يتوقع تصدر ليبيا قائمة أسرع 10 اقتصادات عربية نموا

تصدرت ليبيا قائمة أسرع 10 اقتصادات عربية نموا عام 2023 في توقعات صندوق النقد الدولي، في تقييم مفاجئ ينعش الآمال بانفراجة في البلاد التي تعاني اضطرابات نتيجة حالة الانسداد السياسي حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.

وأورد الصندوق في تقرير نشره موقع “سكاي نيوز عربية”، أن ليبيا ستحقق معدل نمو بمقدار 17.9 بالمئة، مع ارتفاع المؤشرات الإيجابية في كل النواحي الاقتصادية، متفوقة على الإمارات والسعودية ومصر وعمان أكثر الاقتصاديات استقرارا في المنطقة.

واستند البنك إلى النشاط الذي ظهر عليه قطاع النفط في الآونة الأخيرة بليبيا وتعافي الصادرات بعد توقف دام لشهور نتيجة إغلاق الحقول النفطية.

وتتجه ليبيا، العام الجاري، نحو تحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013، حيث رجحت تقديرات إنتاج الخام في البلاد أن تصل إلى 37 مليار دولار.

هذا المستوى سيمثل ارتفاعا بنسبة 36 بالمئة مقارنة بعائدات عام 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار، حيث استفادت البلاد من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية.

الدول العشرة

جاءت قائمة صندوق النقد المكونة من 10 دول بالترتيب كالآتي:

• ليبيا في المركز الأول بنمو 17.9 بالمئة

• جيبوتي بنمو 5 بالمئة

• موريتانيا بنمو 4.8 بالمئة

• مصر بنمو 4.4 بالمئة

• الإمارات بنمو 4.2 بالمئة

• سلطنة عُمَان بنمو 4.1 بالمئة

• العراق بنمو 4 بالمئة

• السعودية بنمو 3.7 بالمئة

• فلسطين بنمو 3.5 بالمئة

• اليمن بنمو 3.2 بالمئة

كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي لاقتصادات الدول العربية 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 5.4 بالمئة في 2022.