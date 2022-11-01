انتخاب مريم الشاعري رئيسة لحزب تحالف القوى الوطنية

أعلن حزب تحالف القوى الوطنية، اليوم الثلاثاء، انتخاب مريم حسين الشاعري رئيسة للحزب، خلفا للمهندس خالد المريمي الرئيس المكلف السابق.

وأوضح الحزب، في بيان، أنَّ مريم الشاعري تكون، بذلك، أول رئيسة امرأة لحزب كبير بحجم التحالف، وذلك خلال اجتماع عُقد في طرابلس، ضم أعضاء من الهيئة العليا ومجلس الأمناء.

وأعاد الحزب تشكيل المكتب السياسي لتحالف القوى الوطنية، بحيث يتكون من رئيس وعشرة أعضاء وهم:

– مريم حسين الشاعري رئيسًا.

– سعد غديوي عضواً.

– الضاوي المنتصرعضواً.

– محمد ماخي عضواً.

– فتحي هميلة عضواً.

– حليم الكوافي عضواً.

– يوسف زكري عضواً.

– نوفل العطاب عضواً.

– عاطف شقلوف عضواً.

– خالد عبد الله عضواً.

– أحمد اللافي عضواً.

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ونص قرار إعادة تشكيل المكتب، على عدم السماح، لأي سبب، للمكتب السياسي استبدال رئيسه أو أحد أعضائه، أو إضافة أعضاء جدد إلا عن طريق قرار من رئيس الهيئة العليا.

المهام والصلاحيات

ويختص المكتب السياسي المكلف مؤقتا بمهام وصلاحيات رئاسة الحزب وأمانته العامة، حيث يعتبر أحد الهيئات القيادية بالحزب، والمتمثلة في: الهيئة العليا، مجلس الأمناء، المكتب السياسي.

ويقوم المكتب السياسي في أقرب وقت بالإعداد لإجراء الانتخابات الداخلية للهيئات القيادية وتسليم نتائجها للجنة شؤون الأحزاب لإنهاء إجراءات الترخيص، كما يتولى المكتب السياسي النظر في عضوية الحزب بعد التشاور مع رئيس الهيئة العليا ومجلس الأمناء، بالإضافة إلى إيجاد مصدر تمويل مناسب للحزب لسداد التزامات الحزب.