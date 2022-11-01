المجلس الأعلى للدولة يُعلن استكمال التصويت على القاعدة الدستورية

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- أعلن المجلس الأعلى للدولة، استكمال التصويت على القاعدة الدستورية خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس – عبر صفحته على فيسبوك – أن جلست اليوم قد عُلقت الجلسة على أن تستأنَف يوم غدٍ الأربعاء، لإستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتمثل في مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية.

كما سيناقش المجلس في جلسته غدًا الأربعاء آلية توحيد السلطة التنفيذية بحسب المكتب الإعلامي. (وال)

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