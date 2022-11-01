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أبو الغيط: على الأطراف الليبية التحلّي بمزيد من المرونة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن على الأطراف الليبية التحلّي بمزيد من المرونة لمعالجة الأزمة.

وأكّد أبو الغيط أثناء كلمته الافتتاحية لأعمال مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، على أن جامعة الدول العربية ستستمر في متابعة جهود تسوية الأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإفريقي، وبكل تجرد، على حدّ تعبيره.

وانطلقت في العاصمة الجزائرية الجزائر، أعمال القمة العربية الـ31، وافتُتحت بمراسم تسلُّم الجزائر لرئاسة القمة من دولة تونس التي تولّتها في الدورة السابقة.

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الوطن الليبية

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