أبوالغيط: ندعو كافة الأطراف الليبية إلى مزيد من المرونة لمعالجة الأمور

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية ” أحمد أبو الغيط ” كافة الأطراف الليبية «إلى مزيد من المرونة لمعالجة الأمور» في بلادهم، وذلك «بمتابعة من الدول العربية» الأعضاء في الجامعة.

جاءت دعوة أبوالغيط في كلمته خلال افتتاح أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي انطلقت عصر اليوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة بحضور عدد من القادة وممثلي الدول الأعضاء.

كما أكد أبوالغيط في كلمته أن جامعة الدول العربية ستستمر في متابعة جهود تسوية الأزمة الليبية «بكل تجرد» وبتنسيق مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي..

وانطلقت، مساء الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية، أعمال القمة العربية الـ31، التي بدأت بمراسم تسلُّم الجزائر لرئاسة القمة من تونس التي تولت رئاستها خلال الدورة السابقة..