التميمي يجري زيارة تفقدية لقاعدة الجفرة الجوية

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أجرى، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق خيري التميمي، زيارة تفقدية إلى قاعدة الجفرة الجوية.

وكان في استقباله، خلال الزيارة رئيس أركان السلاح الجوي، وآمر القاعدة وعدد من ضباط السلاح الجوي.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي، إن التميمي اطلع على ما تم إنجازه من تطوير وتحديث وصيانة لعدد من الطائرات المقاتلة بمختلف الأنواع.

وجاءت الزيارة، ضمن الجولة التي يقوم بها بمنطقة الجفرة، وزيارته لعدد من الوحدات العسكرية.

وأضافت الإدارة، أن التميمي اطلع على عدد من الطائرات التي تم إعادتها للخدمة خلال هذه الزيارة.