النويري وعددا من أعضاء البرلمان يستعرضان الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” ، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، مع عدد من أعضاء المجلس لمناقشة 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية. .
وبحسب بيان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللقاء جرى خلاله «مناقشة عدد من القضايا الرئيسية في مقدمتها القاعدة الدستورية والتأكيد على ضرورة إنجازها وإقرارها في أقرب وقت ممكن،
كما جرت مناقشة كافة الحلول المطروحة للأزمة السياسية ومدى إمكانية تنفيذها».
وأضاف بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء النويري والنواب ناقش أيضًا «الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها ومشروع الدستور وكيفية إنهاء المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة والظروف الراهنة للبلاد».
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