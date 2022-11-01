النويري وعددا من أعضاء البرلمان يستعرضان الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” ، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، مع عدد من أعضاء المجلس لمناقشة 4 قضايا رئيسية لإنهاء المراحل الانتقالية. .

وبحسب بيان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن اللقاء جرى خلاله «مناقشة عدد من القضايا الرئيسية في مقدمتها القاعدة الدستورية والتأكيد على ضرورة إنجازها وإقرارها ‏في أقرب وقت ممكن،

كما جرت مناقشة كافة الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية ومدى إمكانية تنفيذها‎».

وأضاف بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء النويري والنواب ناقش أيضًا «الاستحقاق الانتخابي وقانون ‏الانتخابات وتحديد موعد لإجرائها ومشروع الدستور وكيفية إنهاء ‏المراحل الانتقالية وفق ما هو قابل للتطبيق في هذه المرحلة ‏والظروف الراهنة للبلاد».