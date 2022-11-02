“على رأسها الانتخابات”.. اجتماع عدد من النواب للوقوف على عدد من القضايا

الوطن|رصد

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الثلاثاء، مع عدد من أعضاء مجلس ‏النواب، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبر صفحته على “فيسبوك”، إن اللقاء الذي جرى في ‏مكتب النويري في مدينة طرابلس، تناول القاعدة الدستورية مؤكدا على ضرورة إنجازها و إقرارها ‏في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً “الحلول المطروحة للأزمة ‏السياسية ومدى إمكانية تنفيذها‎، ‏بالإضافة إلى مُناقشة الاستحقاق الانتخابي، وقانون ‏الانتخابات وتحديد موعد إجرائهاء ومشروع الدستور وكيفيّة إنهاء ‏المراحل الانتقالية في البلاد”.