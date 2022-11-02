“على رأسها الانتخابات”.. اجتماع عدد من النواب للوقوف على عدد من القضايا

الوطن|رصد
اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الثلاثاء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبر صفحته على “فيسبوك”، إن اللقاء الذي جرى في مكتب النويري في مدينة طرابلس، تناول القاعدة الدستورية مؤكدا على ضرورة إنجازها و إقرارها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً “الحلول المطروحة للأزمة السياسية ومدى إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى مُناقشة الاستحقاق الانتخابي، وقانون الانتخابات وتحديد موعد إجرائهاء ومشروع الدستور وكيفيّة إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد”.
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