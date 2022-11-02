«قمة الجزائر»: قادة يشاركون للمرة الأولى… وغوتيريش ضيف شرف

في حين لم تعلن السلطات الجزائرية المشرفة على تنظيم القمة العربية الـ31 عن أسماء القادة الحاضرين ولا الغائبين، أفيد أمس بأن الأشغال ستشهد مشاركة 15 زعيماً عربياً في مقدمتهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وتعتبر المشاركة في قمة عربية تجربة أولى بالنسبة لبعض القادة ومن بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.

الرئيس الجزائري مع الرئيس المصري أمس (الرئاسة الجزائرية / رويترز)

وأعلنت الجزائر وصول الرئيس التونسي، قيس سعيد، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، إلى العاصمة الجزائرية أمس للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى مطار هواري بومدين الدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

كما وصل إلى الجزائر أمس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بصفته ضيف شرف الدورة الـ31 للقمة العربية، وكان في استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

ووصل إلى العاصمة الجزائرية أول من أمس رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن الشيخ محمود، ورئيس جمهورية أذربيجان الرئيس الحالي لمنظمة حركة عدم الانحياز، إلهام علييف، للمشاركة كضيف شرف في القمة.

أنطونيو غوتيريش والوزير رمطان لعمامرة أمس (أ.ب)

كما أعلنت الجزائر وصول رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني الذي استقبله في المطار الدولي، الرئيس عبد المجيد تبون. كما وصل مساء الاثنين إلى الجزائر الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، وكان في استقباله أيضاً الرئيس تبون الذي استقبل كذلك رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد علي العليمي، ورئيس دولة فلسطين، محمود عباس، والرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال، بصفته ضيف شرف الدورة الـ31 للقمة العربية.

الرئيس الجزائري مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي أول من أمس (الرئاسة الجزائرية / إ.ب.أ)

كما وصل يوم الاثنين إلى الجزائر نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، والذي استقبله في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن. كما حل في الجزائر يوم الاثنين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، والذي كان في استقباله في مطار هواري بومدين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ووصل إلى الجزائر يوم الاثنين رئيس جمهورية جزر القمر، عثماني غزالي، وكان في استقباله الرئيس تبون.

الرئيس تبون مستقبلاً أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أمس (الرئاسة الجزائرية)

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين في الجزائر.

وأعلن المغرب، من جهته، أن العاهل المغربي محمد السادس لن يشارك في القمة.

الرئيس تبون مع ولي عهد الكويت أمس (موقع القمة العربية)

وينوب عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح. وسيغيب أيضاً عن القمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعدما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، الأحد، عن تكليفه ولي العهد الحسين بن عبد الله ليترأس وفد بلاده إلى الجزائر. وتتمثل دولة الإمارات بالشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة.