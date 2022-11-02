الجديد: على الشعب التظاهر لرفع مطلب تخفيض “سعر الصرف”

الوطن|رصد

طالب الخبير الاقتصادي مختار الجديد بخروج مظاهرات في ليبيا لرفع مطلب واحد وهو تخفيض سعر الصرف.

واضاف الجديد في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الوضع الاقتصادي للبلاد جيد وتخفيض سعر الصرف ممكن وهذا ما أكدته اللجنة الفنية بالمصرف المركزي وما أكده مجلس إدارة المصرف“.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن قرار تخفيض سعر الصرف أكده المحافظ نفسه على لسان نائب المحافظ الذي أشار إلى أن الصديق الكبير غير معترض على تخفيض سعر الصرف.

واتبع الجديد متسائلًا: “لماذا إذًا تستمر معاناة الناس بسبب خلاف شخصي بين الصديق الكبير وعلي الحبري يدفع ثمنه المواطن يوميًا من رغيف خبزه“.